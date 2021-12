Un cadetto dell’Academy di Rocco Siffredi debutta in un reality

Leggi su biccy

(Di domenica 26 dicembre 2021) C’è anche Davide Iovinella nel cast del nuovoCome Una Volta – Un Amore Da Favola che debutterà su Discovery+ a gennaio. Un nome che a molti probabilmente dirà poco, dato che qua lo avete conosciuto come Dadà Montana,della prima edizionedi. Davide Iovinella ha da tempo accantonato quella carriera (anche se ha un profilo OF col nome d’arte di Davide Montana), ha giocato a calcio a livello professionista ed ha anche sfilato. Ora il debutto in un. Come scritto da TvBlog, Come Una Volta – Un Amore Da Favola “si presenta come il primo programma che unisce le dinamiche classiche delshow e del dating show a quelle di un viaggio a ritroso nel tempo che porterà i concorrenti fino al 1821“. Praticamente un Collegio ...