Serena Rossi racconta un retroscena di Mina Settembre: "Non sono io quella con Giuseppe Zeno" (Di domenica 26 dicembre 2021) Serena Rossi è stata intervistata dal Corriere della Sera, rivelando anche alcuni fatti interessanti. L'attrice appare nei cinema di tutta Italia con il film Diabolik, diretto da Antonio Manetti e Marco Manetti (meglio conosciuti come Manetti Bros). Interpreta il ruolo di Elisabeth Gay, la prima moglie di Diabolik, e ha detto che le piace lavorare con i due fratelli registi: durante le pause tra una scena e l'altra discutono di tutto, anche di cosa mangiare a pranzo; come accade tra fratelli o in una famiglia normale insomma. Durante la stessa l'intervista Serena ha raccontato anche della sua famiglia e di sua sorella Ilaria, che spesso l'accompagna sul set come sua controfigura. Nata il 31 agosto 1985 a Napoli, Serena Rossi cresce in una famiglia di artisti dove la musica è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 dicembre 2021)è stata intervistata dal Corriere della Sera, rivelando anche alcuni fatti interessanti. L'attrice appare nei cinema di tutta Italia con il film Diabolik, diretto da Antonio Manetti e Marco Manetti (meglio conosciuti come Manetti Bros). Interpreta il ruolo di Elisabeth Gay, la prima moglie di Diabolik, e ha detto che le piace lavorare con i due fratelli registi: durante le pause tra una scena e l'altra discutono di tutto, anche di cosa mangiare a pranzo; come accade tra fratelli o in una famiglia normale insomma. Durante la stessa l'intervistahato anche della sua famiglia e di sua sorella Ilaria, che spesso l'accompagna sul set come sua controfigura. Nata il 31 agosto 1985 a Napoli,cresce in una famiglia di artisti dove la musica è ...

Advertising

albertoangela : Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napol… - MattBest__ : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - evbdwantstobeus : e con napoletani intendo serena rossi e serena autieri - loscugnizzo76 : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - SalvioSelcia : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… -