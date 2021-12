Premier League 2021/2022, Boxing Day: programma, orari, tv, streaming, telecronisti (Di domenica 26 dicembre 2021) La Premier League torna in campo tra le polemiche, gli affanni e i sacrifici di un calcio alle prese con l’emergenza Covid. Tre le partite rinviate in questo Boxing Day del 2021 ma tante sono le squadre costrette a fare a meno di alcuni tesserati, tra cui l’Aston Villa che ieri ha annunciato la positività di Steven Gerrard. Liverpool-Leeds, Wolves-Watford, Burnley-Everton sono state rinviate. Ma occhi poi su Manchester City-Leicester alle 16:00, stesso orario di Norwich-Arsenal e Tottenham-Crystal Palace. Alle 18:30 spazio invece ad Aston Villa-Chelsea. Sarà Sky a trasmettere le partite di questo emozionante turno di campionato. Potrete seguire le partite in streaming sulla piattaforma Sky Go. Domenica 26 dicembre Ore 12:30, Liverpool-Leeds RINVIATA Ore 12:30, Wolves-Watford ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Latorna in campo tra le polemiche, gli affanni e i sacrifici di un calcio alle prese con l’emergenza Covid. Tre le partite rinviate in questoDay delma tante sono le squadre costrette a fare a meno di alcuni tesserati, tra cui l’Aston Villa che ieri ha annunciato la positività di Steven Gerrard. Liverpool-Leeds, Wolves-Watford, Burnley-Everton sono state rinviate. Ma occhi poi su Manchester City-Leicester alle 16:00, stessoo di Norwich-Arsenal e Tottenham-Crystal Palace. Alle 18:30 spazio invece ad Aston Villa-Chelsea. Sarà Sky a trasmettere le partite di questo emozionante turno di campionato. Potrete seguire le partite insulla piattaforma Sky Go. Domenica 26 dicembre Ore 12:30, Liverpool-Leeds RINVIATA Ore 12:30, Wolves-Watford ...

