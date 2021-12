Morto Franco Ziliani | fondatore delle cantine Berlucchi

(Di domenica 26 dicembre 2021) Addio ainsieme a Guido: aveva compiuto 90 anni lo scorso giugno. Lo riporta il Giornale di Brescia. Nel 2021 la celebre cantina della Franciacorta ha celebrato i 60 anni di vita: era il 1961, infatti, quando l’enologo, con il conte, sigillò le prime 3000 bottiglie di Pinot Franciacorta. Per celebrare l’anniversario sono state organizzate diverse iniziative, tra cui il concerto di Stefano Bollani al Teatro L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

