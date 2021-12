**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (10) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un'Unione, afferma Mattarella, che trova il suo fondamento “nel principio democratico che si fonda sul valore della persona, da cui derivano tutti gli altri valori che incarna e manifesta, cioè diritti, libertà, pace, collaborazione”. Principi rinvigoriti di fronte al dramma della pandemia, che ha visto l'Ue mostrare “una capacità di visione e di intervento di straordinaria efficacia e anche velocità”, predisponendo strumenti come il Next Generation, che “rappresenta una svolta di concezione. Non sono strumenti ‘una tantum', reversibili, che saranno dimenticati e posti nell'archivio. Sono ormai entrati nell'acquis comunitario e resteranno”. Ma c'è un'altra “occasione storica” da cogliere, la Conferenza sul futuro dell'Unione, per verificarne lo stato, “capire di cosa ha bisogno, come realizzare e accrescere la sovranità condivisa, che consente di affrontare i tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un'Unione, afferma Mattarella, che trova il suo fondamento “nel principio democratico che si fonda sul valore della persona, da cui derivano tutti gli altri valori che incarna e manifesta, cioè diritti, libertà, pace, collaborazione”. Principi rinvigoriti di fronte al dramma della pandemia, che ha visto l'Ue mostrare “una capacità di visione e di intervento di straordinaria efficacia e anche velocità”, predisponendo strumenti come il Next Generation, che “rappresenta una svolta di concezione. Non sono strumenti ‘una tantum', reversibili, che saranno dimenticati e posti nell'archivio. Sono ormai entrati nell'acquis comunitario e resteranno”. Ma c'è un'altra “occasione storica” da cogliere, la Conferenza sul futuro dell'Unione, per verificarne lo stato, “capire di cosa ha bisogno, come realizzare e accrescere la sovranità condivisa, che consente di affrontare i tanti ...

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella continuità Draghi, I possibili piani per un 'Governo bis' nel caso in cui dovesse salire al Colle ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergio Mattarella volge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo di continuità che ...

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c'è accordo fra tutti i partiti Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di dare continuità a questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...

