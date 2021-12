Giulia e Paolo, chi sono e cosa fanno i figli di Carlo Verdone: “Sono tutto per me” (Di domenica 26 dicembre 2021) Giulia e Paolo Sono i figli nati dall’amore, finito nel 1996, tra Carlo Verdone e Gianna Scarpelli, donna da cui l’attore romano non ha mai divorziato proprio per avere un rapporto più stretto possibile con i figli. Dopo la separazione, nel 2000, Verdone si è preso una lunga pausa dal mondo del cinema proprio per stare vicino ai due ragazzi. Insieme, in quel periodo, hanno fatto dei viaggi bellissimi e memorabili con il fine di saldare il rapporto e far capire a Giulia e Paolo che, nonostante l’amore tra i genitori fosse finito, di certo ciò non andava a intaccare quello del padre nei loro confronti. Giulia è la primogenita di Carlo Verdone, nata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)nati dall’amore, finito nel 1996, trae Gianna Scarpelli, donna da cui l’attore romano non ha mai divorziato proprio per avere un rapporto più stretto possibile con i. Dopo la separazione, nel 2000,si è preso una lunga pausa dal mondo del cinema proprio per stare vicino ai due ragazzi. Insieme, in quel periodo, hanno fatto dei viaggi bellissimi e memorabili con il fine di saldare il rapporto e far capire ache, nonostante l’amore tra i genitori fosse finito, di certo ciò non andava a intaccare quello del padre nei loro confronti.è la primogenita di, nata ...

