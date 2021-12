Gf Vip | Sonia Bruganelli salta il programma per andare in vacanza? Ecco la verità

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’opinionista del reality potrebbe mancare per una puntata, pare abbia deciso di trascorrere le festività in un luogo caldo.lascia momentaneamente il gfvippotrebbere una puntata del Grande Fratello Vip. La moglie del noto conduttore romano, insieme a tutta la sua famiglia, in vista delle festività natalizie pare abbia deciso di lasciare il nostro paese e trasferirsi momentaneamente in un luogo caldo.“lascia” il suo ruolo da opinionista Da sempre,insieme a Paolo Bonolis e i suoi figli ama trascorrere le vacanze in luoghi da sogno. Spesso, scelgono località calde, in modo da porter prendere del sole e fare un bagno. Nonostante la preoccupazione per l’emergenza sanitaria ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @peperoncin0_: #solex #GFvip Soleil Sonia Aldo Manila Sophie Signorini Miriana Carmen #lulu Alex Delia grande fratello vip giulia salemi… - zazoomblog : Sonia Bruganelli sostituita al GF Vip Signorini annuncia un nome pazzesco: “Sarà proprio LEI la nuova opinionista”… - infoitcultura : Gf Vip 6: Sonia Bruganelli sostituita? - infoitcultura : Sonia Bruganelli via dal “GF Vip” a gennaio? “Scelta la sua sostituta” - infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli salta la puntata di gennaio: è addio? La verità della moglie di Paolo Bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

... 'Ecco il mio augurio' In questi mesi ci siamo abituati a vedere la bravissima conduttrice Adriana Volpe nei panni dell'opinionista al GFdi Alfonso Signorini. La faida conBruganelli è ...Bruganelli ha deciso di usare Instagram per far capire ai fan se abbandonerà o meno il suo posto al GFdi quest'anno: rivedremo l'opinionista oppure no? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '...Leggi anche: Naike Rivelli vs Sonia Bruganelli: lo scontro sulla gaffe di Signorini. Niente paura, Sonia Bruganelli non se ne andrà dal Grande Freatello Vip; non per sempre almeno. Il fatto è che lei ...Leggi anche -> GF Vip, incredibile scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: ormai nel reality è tutti contro tutti [VIDEO] Sonia Bruganelli tornerà al Grande Fratello Vip 6? Il Grande Fratell ...