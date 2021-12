Covid | Pregliasco | ' A metà gennaio a centomila contagi'

Advertising

ladyonorato : In questo intervento lo specialista di igiene nonché cantante Pregliasco sforna percentuali che si riferiscono ai s… - Corriere : Covid, il trio Crisanti, Bassetti, Pregliasco canta «Sì sì vax» sulle note di Jingle Bells - Luxgraph : Covid, la previsione di Pregliasco: '100 mila casi a metà gennaio' - vitcastagna : RT @FPaffy: Se non vi piace #Pregliasco, Prof. Mantovani: affrettiamoci a fare la dose #booster perché tutti i dati a nostra disposizione… - lasiciliait : Contagi dilagano, Pregliasco: «In Italia arriveremo a 100mila casi a metà gennaio» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco

Lo dice ad 'Affaritaliani.it' Lombardia Fabriziosottolineando che 'non siamo ancora ... La prossima onda delsarà quasi certamente come una brutta stagione influenzale'. Quanto all'......il direttore sanitario del Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia Fabrizio... La prossima onda delsarà quasi certamente come una brutta stagione influenzale".Un campione del mondo di kickboxing è morto per le complicazioni causate dal Covid-19 poche settimane dopo le dimissioni dall'ospedale. The post Campione di kickboxing morto di Covid19, chiamato “picc ...Le parole del membro del Cts della Lombardia: "Gli spostamenti per le feste, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole faranno sentire i loro effetti" ...