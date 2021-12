Calciomercato, è dell’Atalanta il primo colpo della sessione invernale: ecco Jeremie Boga (Di domenica 26 dicembre 2021) A meno di una settimana dall’apertura ufficiale del Calciomercato invernale arriva il primo colpo, lo mette a segno nel giorno di Santo Stefano l’Atalanta che ingaggia Jeremie Boga Operazione complessiva di 22 milioni di euro più bonus. L’atleta sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini dalla fine della Coppa d’Africa Foto GettyL’Atalanta ha deciso di rispondere con un botto di Calciomercato alla mini crisi di risultati che l’ha investita negli ultimi due match prima di Campionato prima della pausa natalizia. —>>> Leggi anche: Atalanta-Roma 1-4, rilancio giallorosso: tabellino e highlights E’ di queste ore la notizia della conclusione dell’acquisto dell’ala offensiva Jeremie ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 dicembre 2021) A meno di una settimana dall’apertura ufficiale delarriva il, lo mette a segno nel giorno di Santo Stefano l’Atalanta che ingaggiaOperazione complessiva di 22 milioni di euro più bonus. L’atleta sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini dalla fineCoppa d’Africa Foto GettyL’Atalanta ha deciso di rispondere con un botto dialla mini crisi di risultati che l’ha investita negli ultimi due match prima di Campionato primapausa natalizia. —>>> Leggi anche: Atalanta-Roma 1-4, rilancio giallorosso: tabellino e highlights E’ di queste ore la notiziaconclusione dell’acquisto dell’ala offensiva...

Advertising

infoitsport : Calciomercato, Boga all'Atalanta: i dettagli dell'operazione ei consigli al fantacalcio - Calcio d'Angolo - junews24com : Boga all’Atalanta, è fatta: visite nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione - andrea_ripamont : ??? Jeremie #Boga arriverà a Bergamo nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche. Il Sassuolo ha accettat… - tuttonapoli : Super-colpo dell'Atalanta, è fatta per Boga: le cifre dell'accordo col Sassuolo - JNetwork2021 : Jeremie #Boga sarà un nuovo giocatore dell'#Atalanta inserimento tentato in extremis del #Napoli. Trattativa sulla… -