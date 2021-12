Uomini e Donne- Isabella Ricci bomba sul programma di Maria De Filippi: “Sembra un mondo di attori” (Di sabato 25 dicembre 2021) Isabella Ricci ha deciso di uscire allo scoperto e l’ha fatto colpendo tutta la redazione di Uomini e Donne. Scopriamo le parole pungenti della dama. Questa volta, la donna non si è trattenuta ed ha deciso di dire tutto ciò che pensa. In particolar modo, Isabella Ricci continua la sua battaglia verbale con l’altra dama, Gemma Galgani, e lo ha fatto criticando la trasmissione Uomini e Donne in generale. Dopo essere uscita col cuore riempito dall’amore trovato con Fabio, la donna ha deciso di dire tutta la verità. Isabella Ricci con un abito da sera bianco (WebSource)Lei è stata per molto tempo una delle dame più eleganti del programma. Il suo modo di fare ha colpito la conduttrice ... Leggi su topicnews (Di sabato 25 dicembre 2021)ha deciso di uscire allo scoperto e l’ha fatto colpendo tutta la redazione di. Scopriamo le parole pungenti della dama. Questa volta, la donna non si è trattenuta ed ha deciso di dire tutto ciò che pensa. In particolar modo,continua la sua battaglia verbale con l’altra dama, Gemma Galgani, e lo ha fatto criticando la trasmissionein generale. Dopo essere uscita col cuore riempito dall’amore trovato con Fabio, la donna ha deciso di dire tutta la verità.con un abito da sera bianco (WebSource)Lei è stata per molto tempo una delle dame più eleganti del. Il suo modo di fare ha colpito la conduttrice ...

