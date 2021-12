Tennis, Shapovalov positivo al Covid: “Sintomi lievi, non vedo l’ora di tornare in campo” (Di sabato 25 dicembre 2021) Denis Shapovalov ha annunciato la sua positività al Covid-19 proprio in concomitanza con il suo arrivo a Sydney, dove avrebbe dovuto allenarsi in vista dell’Atp Cup e degli Australian Open. Il canadese è reduce dall’esibizione di Abu Dhabi, dove se l’era vista contro Rafa Nadal, anch’esso positivo. Stessa sorte capitata a due Tenniste impegnate nel Mubadala world Tennis championship, ovvero la svizzera Belinda Bencic e la tunisina Ons Jabeur. “Sto rispettando tutti i protocolli e sono attualmente in isolamento. Al momento ho Sintomi lievi e non vedo l’ora di tornare in campo, quando sarà possibile farlo in sicurezza”, le parole di Shapovalov. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Denisha annunciato la sua positività al-19 proprio in concomitanza con il suo arrivo a Sydney, dove avrebbe dovuto allenarsi in vista dell’Atp Cup e degli Australian Open. Il canadese è reduce dall’esibizione di Abu Dhabi, dove se l’era vista contro Rafa Nadal, anch’esso. Stessa sorte capitata a duete impegnate nel Mubadala worldchampionship, ovvero la svizzera Belinda Bencic e la tunisina Ons Jabeur. “Sto rispettando tutti i protocolli e sono attualmente in isolamento. Al momento hoe nondiin, quando sarà possibile farlo in sicurezza”, le parole di. SportFace.

