Sturridge non paga la ricompensa per il cane: condannato! (Di sabato 25 dicembre 2021) Sturridge è stato condannato. L’ex calciatore del Liverpool dovrà pagare 30mila dollari ad un uomo che ha trovato il suo cane smarrito nel 2019. E’ quanto svelato dal Daily Mail. Il 32enne aveva fatto un appello per ritrovare il suo cane di nome Lucci che era stato rubato nel corso di una rapina in villa di Los Angeles nel luglio 2019. Il calciatore aveva promesso una ricompensa di 30mila dollari. Il musicista Foster Washington non ha ricevuto nulla e ha intentato una causa. Il Tribunale di Los Angeles gli ha dato ragione. Attualmente il calciatore indossa la maglia del Perth Glory. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 dicembre 2021)è stato condannato. L’ex calciatore del Liverpool dovràre 30mila dollari ad un uomo che ha trovato il suosmarrito nel 2019. E’ quanto svelato dal Daily Mail. Il 32enne aveva fatto un appello per ritrovare il suodi nome Lucci che era stato rubato nel corso di una rapina in villa di Los Angeles nel luglio 2019. Il calciatore aveva promesso unadi 30mila dollari. Il musicista Foster Washington non ha ricevuto nulla e ha intentato una causa. Il Tribunale di Los Angeles gli ha dato ragione. Attualmente il calciatore indossa la maglia del Perth Glory. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SkySport : Condannato l'ex Liverpool Sturridge: non diede ricompensa a chi ritrovò il suo cane #SkySport #Sturridge - CalcioWeb : #Sturridge condannato per non aver pagato la ricompensa di un cane - Paesedellanima : RT @LaStampa: Non diede la ricompensa per il cane ritrovato, l’ex stella del Liverpool Sturridge deve pagare 30mila dollari - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Un rapper gli ritrova il cane, lui non paga la ricompensa: Sturridge condannato - infoitsport : Per il cane ritrovato non diede la ricompensa promessa: la star del calcio Daniel Sturridge condannata a pagare -