Papa Francesco: messaggio di Natale incentrato su clima e migranti. Un pensiero a chi cura gli ammalati e i più deboli (Di sabato 25 dicembre 2021) Ma nel suo messaggio ai fedeli ha rivolto un pensiero anche ai tanti prigionieri di guerra, civili e militari, dei recenti conflitti, e a quanti sono incarcerati per ragioni politiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Ma nel suoai fedeli ha rivolto unanche ai tanti prigionieri di guerra, civili e militari, dei recenti conflitti, e a quanti sono incarcerati per ragioni politiche L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - Corriere : L’omelia di Natale di Papa Francesco: «Basta morti sul lavoro, impegniamoci» - Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid, vaccin… - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE UNITI Francesco: tutti, giovani e anziani, abbiamo bisogno di sognare - Vatican News -