Covid: il virus corre fra i giovani, corsa al tampone e tracciamento in tilt (Di sabato 25 dicembre 2021) La pandemia di Covid continua la sua crescita in tutta Italia in questo secondo Natale da quando è arrivata. Alla vigilia, ieri 24 dicembre, si è superata quota 50mila casi. Secondo gli esperti il virus circola soprattutto tra i giovani. E adesso l’ipotesi zona gialla riguarda in prospettiva tutto il Paese. La variante Omicron del virus sta determinando un aumento dei ricoveri in ogni regione. Regioni a rischio Covid: la mappa La mappa del paese, stilata nell’ultimo rapporto dell’Iss, offre un panorama eloquente. Lombardia e Valle d’Aosta sono a rischio alto, 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia autonoma di Bolzano è a rischio basso. Delle 18 regioni a rischio moderato, 5 sono ad alta probabilità di progredire verso l’alto: Calabria, Marche, provincia autonoma di Trento, Puglia e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 dicembre 2021) La pandemia dicontinua la sua crescita in tutta Italia in questo secondo Natale da quando è arrivata. Alla vigilia, ieri 24 dicembre, si è superata quota 50mila casi. Secondo gli esperti ilcircola soprattutto tra i. E adesso l’ipotesi zona gialla riguarda in prospettiva tutto il Paese. La variante Omicron delsta determinando un aumento dei ricoveri in ogni regione. Regioni a rischio: la mappa La mappa del paese, stilata nell’ultimo rapporto dell’Iss, offre un panorama eloquente. Lombardia e Valle d’Aosta sono a rischio alto, 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia autonoma di Bolzano è a rischio basso. Delle 18 regioni a rischio moderato, 5 sono ad alta probabilità di progredire verso l’alto: Calabria, Marche, provincia autonoma di Trento, Puglia e ...

