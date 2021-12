Chiara Ferragni e Fedez interrompono le vacanze sulla neve: 'Vittoria non sta bene' (Di sabato 25 dicembre 2021) Disavventura per i Ferragnez che hanno deciso di interrompere le loro vacanze natalizie per un malore della piccola Vittoria. Lo annuncia proprio Chiara Ferragni dal suo profilo Instagram: "... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 dicembre 2021) Disavventura per i Ferragnez che hanno deciso di interrompere le loronatalizie per un malore della piccola. Lo annuncia propriodal suo profilo Instagram: "...

Advertising

GabriGiuggiola : RT @VisioneTv: Il virologo canta, si fa fare foto in posa e ha addirittura un social media manager quando dovrebbe stare in corsia: Pfizer… - greenpassnews : La 'Bestia' di Bassetti: come i virologi stanno diventando le 'Chiara Ferragni' del vaccino -… - VisioneTv : Il virologo canta, si fa fare foto in posa e ha addirittura un social media manager quando dovrebbe stare in corsia… - agneciccone : RT @MediasetTgcom24: Chiara Ferragni e Fedez interrompono le vacanze: 'Vitto non sta bene' #chiaraferragni - cianurogiallo : aaaaaaa sono meglio di chiara ferragni -