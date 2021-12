WWE: Annunciato segmento di Raw con protagonisti The Miz e Maryse (Di venerdì 24 dicembre 2021) The Miz e Maryse sono tornati on screen qualche settimana fa in quel di Monday Night Raw dando subito vita ad una storyline con il WWE Hall of Famer Edge, anche lui alla prima presenza nello show rosso a seguito del Draft. I due si affronteranno tra pochi giorni a Day 1, ma circolano voci su come questa faida possa presto trasformarsi in un “affare di coppia”, con anche l’entrata in gioco di Beth Phoenix. Nel frattempo la WWE ha Annunciato un segmento il prossimo episodio di Raw con protagonista la “It Couple”. Rinnovo delle promesse Nell’ultimo episodio di Raw, The Miz e Maryse sono riusciti ad avere l’ultima parola ai danni di Edge. Maryse ha simulato problemi all’interno del proprio matrimonio al fine di trarre in inganno la “Rated R Superstar”; così di fatto è stato con Miz che è ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) The Miz esono tornati on screen qualche settimana fa in quel di Monday Night Raw dando subito vita ad una storyline con il WWE Hall of Famer Edge, anche lui alla prima presenza nello show rosso a seguito del Draft. I due si affronteranno tra pochi giorni a Day 1, ma circolano voci su come questa faida possa presto trasformarsi in un “affare di coppia”, con anche l’entrata in gioco di Beth Phoenix. Nel frattempo la WWE haunil prossimo episodio di Raw con protagonista la “It Couple”. Rinnovo delle promesse Nell’ultimo episodio di Raw, The Miz esono riusciti ad avere l’ultima parola ai danni di Edge.ha simulato problemi all’interno del proprio matrimonio al fine di trarre in inganno la “Rated R Superstar”; così di fatto è stato con Miz che è ...

