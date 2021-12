Traffico Roma del 24-12-2021 ore 17:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziana remondi Resta invariata la situazione alle porte della capitale sull’autosole a causa del ribaltamento di un mezzo pesante è chiuso il tratto tra la 24 Roma Teramo stazione di Roma nord verso Firenze di conseguenza sulla A24 Roma-teramo chiusa l’immissione sull’autosole per le provenienze delle due direzioni inevitabili ripercussioni per il Traffico è sempre sull’autosole code per Traffico in direzione di Napoli tra la 24 Roma Teramo ad Anagni verso Napoli stessa situazione sulla diramazione di Roma Sud in fila dal raccordo anulare francese Dario Clemente invece per incidente su via di Tor Vergata in prossimità di Simeri Crichi nelle due direzioni ed è chiusa per accertamenti tecnici Piazza di Porta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondi Resta invariata la situazione alle porte della capitale sull’autosole a causa del ribaltamento di un mezzo pesante è chiuso il tratto tra la 24Teramo stazione dinord verso Firenze di conseguenza sulla A24-teramo chiusa l’immissione sull’autosole per le provenienze delle due direzioni inevitabili ripercussioni per ilè sempre sull’autosole code perin direzione di Napoli tra la 24Teramo ad Anagni verso Napoli stessa situazione sulla diramazione diSud in fila dal raccordo anulare francese Dario Clemente invece per incidente su via di Tor Vergata in prossimità di Simeri Crichi nelle due direzioni ed è chiusa per accertamenti tecnici Piazza di Porta ...

Advertising

stormi1904 : RT @Marcopalmaxv: Porta Portese chiusa al traffico. Caduta di qualche calcinaccio ed intervento dei Vigili del Fuoco. Un amico mi ha detto… - ViaggiaTreno : AV #Roma-#Napoli: traffico tornato regolare dopo il guasto tecnico a un treno fermo in linea. Maggiori info su - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa - Reggel… - muoversintoscan : ??In #A1, code a tratti per traffico intenso tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello in direzione Roma #viabiliTOS… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa - Reggello (K… -