Tennis, Medvedev: "La finale degli Us Open 2021 la partita più importante della carriera" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Daniil Medvedev ha rilasciato un'intervista a sport-express.com, facendo un bilancio della stagione e toccando vari temi: "La finale degli Us Open contro Djokovic è stata la partita più importante della mia carriera. Essere arrivato qui fa parte di un processo, nel quale ho acquisito esperienza, imparando dalle sconfitte. E' stata una stagione memorabile per me, nonostante alcuni momenti duri". In merito alle Olimpiadi, il russo ha detto: "A Tokyo ho dovuto ricostruire il mio gioco poiché ero reduce dalle parti di stagione su terra battuta ed erba. Mi sono dovuto adattare a condizioni per nulla favorevoli. La mancata medaglia? Ho dato tutto quello che avevo in quel momento, ma le cose non sono andate come sperato". "La Coppa Davis mi ...

