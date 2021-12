Stefano Cucchi, chieste condanne per 8 militari dell’Arma (Di venerdì 24 dicembre 2021) per i reati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia Per la morte di Stefano Cucchi, la Procura di Roma ha chiesto le condanne per 8 carabinieri imputati per reati di depistaggio. Nello specifico, su di loro pende l’accusa di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Come riporta Tgcom 24, oltre al generale Casarsa, sono imputati anche Francesco Cavallo (per lui chiesti 5 anni e mezzo), Luciano Soligo (5 anni), Luca De Cianni (5 anni), Tiziano Testarmata (4 anni), Francesco Di Sano (3 anni e 3 mesi), Lorenzo Sabatino (3 anni) e Massimiliano Colombo Labriola (1 anno). Leggi anche: CABINA DI REGIA COVID-19, ECCO TUTTE LE DECISIONI PRESE Per i primi quattro, ovvero Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo, è stata chiesta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Di Sano, Sabatino e Testarmata, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) per i reati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia Per la morte di, la Procura di Roma ha chiesto leper 8 carabinieri imputati per reati di depistaggio. Nello specifico, su di loro pende l’accusa di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Come riporta Tgcom 24, oltre al generale Casarsa, sono imputati anche Francesco Cavallo (per lui chiesti 5 anni e mezzo), Luciano Soligo (5 anni), Luca De Cianni (5 anni), Tiziano Testarmata (4 anni), Francesco Di Sano (3 anni e 3 mesi), Lorenzo Sabatino (3 anni) e Massimiliano Colombo Labriola (1 anno). Leggi anche: CABINA DI REGIA COVID-19, ECCO TUTTE LE DECISIONI PRESE Per i primi quattro, ovvero Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo, è stata chiesta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Di Sano, Sabatino e Testarmata, ...

