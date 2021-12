Serie C, Sudtirol: 4 nuovi componenti del gruppo squadra positivi al coronavirus (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altri nuovi casi di coronavirus sono stati scoperti in Serie C. L’FC Südtirol ha infatti comunicato che sono attualmente quattro i componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 all’esito del tampone molecolare. Il club informa anche che la prossima settimana ci sarà un nuovo giri di tamponi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altricasi disono stati scoperti inC. L’FC Südtirol ha infatti comunicato che sono attualmente quattro idelal Covid-19 all’esito del tampone molecolare. Il club informa anche che la prossima settimana ci sarà un nuovo giri di tamponi. SportFace.

