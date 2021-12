Salernitana, Ribery: «Qui ci sono tifosi veri. Faremo di tutto per restare in Serie A» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Franck Ribery, intervistato su L’Equipe ha parlato della sua avventura con la Salernitana e del momento che sta attraversando la squadra. «Qui sento l’amore della gente: è la mia adrenalina. Alla Salernitana i tifosi non fischiano mai. sono tifosi veri e ci seguono sempre. Questa atmosfera mi ha incantato: mi piace questo calcio. Qui tutto trasuda di passione mediterranea, come a Marsiglia». Sull’impresa salvezza: «Faremo di tutto per rimanere in Serie A. Una salvezza con la Salernitana sarebbe come vincere un trofeo. La mia vita è sempre stata una sfida: so che la missione di salvare la squadra è difficile, ma Faremo di tutto». E sulla sua condizione ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Franck, intervistato su L’Equipe ha parlato della sua avventura con lae del momento che sta attraversando la squadra. «Qui sento l’amore della gente: è la mia adrenalina. Allanon fischiano mai.e ci seguono sempre. Questa atmosfera mi ha incantato: mi piace questo calcio. Quitrasuda di passione mediterranea, come a Marsiglia». Sull’impresa salvezza: «diper rimanere inA. Una salvezza con lasarebbe come vincere un trofeo. La mia vita è sempre stata una sfida: so che la missione di salvare la squadra è difficile, madi». E sulla sua condizione ...

Advertising

ParliamoDiNews : Salernitana, Ribery: `Potrei stare a casa, ma ho ancora benzina nel motore. Salernitana? Faremo di tutto per salvar… - surfasport : ???? RIBERY SUI TIFOSI DELLA SALERNITANA ?? Nei giorni scorsi ha catturato l'attenzione del web, la foto di un gruppo… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, ritorno di fiamma per #Ribery? La situazione #Salernitana - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ribery: “Potevo starmene a casa e invece lotto per salvare la Salernita… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Potevo stare a casa con la mia famiglia, e invece voglio la salvezza' -