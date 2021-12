Polizia interviene in un negozio a Los Angeles, uccisa per errore una 14enne (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una ragazza di 14 anni ha perso la vita durante un’operazione di Polizia in un negozio di Los Angeles. A quanto sembra la minore è stata accidentalmente colpita da un proiettile sparato da agenti di Polizia, intervenuti per un’aggressione a mano armata. Lo riferiscono le autorità. L’incidente è avvenuto nel negozio Burlington Coat Factory a North Hollywood. Gli agenti hanno aperto il fuoco sull’aggressore, morto sul posto. Successivamente, durante un sopralluogo nel negozio, è stata trovata morta una ragazza di 14 anni che alloggiava in un camerino ed è stata colpita da un proiettile che ha attraversato una delle pareti. L’identità della minorenne non è stata resa nota. Il capitano della Polizia di Los Angeles Stacy Spell ha detto ai giornalisti che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una ragazza di 14 anni ha perso la vita durante un’operazione diin undi Los. A quanto sembra la minore è stata accidentalmente colpita da un proiettile sparato da agenti di, intervenuti per un’aggressione a mano armata. Lo riferiscono le autorità. L’incidente è avvenuto nelBurlington Coat Factory a North Hollywood. Gli agenti hanno aperto il fuoco sull’aggressore, morto sul posto. Successivamente, durante un sopralluogo nel, è stata trovata morta una ragazza di 14 anni che alloggiava in un camerino ed è stata colpita da un proiettile che ha attraversato una delle pareti. L’identità della minorenne non è stata resa nota. Il capitano delladi LosStacy Spell ha detto ai giornalisti che ...

