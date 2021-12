Paola Di Benedetto, messaggio di body positivity: insulti sui social. Interviene Aurora Ramazzotti (Di venerdì 24 dicembre 2021) In queste ore, Paola Di Benedetto ha ricevuto parecchie critiche e insulti a seguito di alcune foto pubblicate sui social. L’obiettivo della conduttrice ed ex gieffina era quello di lanciare un messaggio di forza e positività ma gli haters l’hanno utilizzato come strumento di offese. Vediamo cosa è successo e perché è intervenuta Aurora Ramazzotti. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) In queste ore,Diha ricevuto parecchie critiche ea seguito di alcune foto pubblicate sui. L’obiettivo della conduttrice ed ex gieffina era quello di lanciare undi forza e positività ma gli haters l’hanno utilizzato come strumento di offese. Vediamo cosa è successo e perché è intervenuta. L'articolo

Advertising

redazionerumors : Aurora Ramazzotti si sfoga e difende Paola Di Benedetto: “È un incubo” #auroraramazzotti #paoladibenedetto - HiPeople_21 : Press Review / Paola Di Benedetto inondata di critiche dopo il messaggio di body positivity: interviene Aurora Rama… - infoitcultura : Paola Di Benedetto e altre 9 star che hanno mostrato apertamente i segni dell'acne - infoitcultura : Paola Di Benedetto, foto brufoli: insulti pesanti, l’ira di Aurora Ramazzotti - Diregiovani : #AuroraRamazzotti scende in campo per difendere la sua amica #PaolaDiBenedetto, criticata per i suoi messaggi sul… -