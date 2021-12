Natale: guasto alta velocità treni in ritardo fino a 2 ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Traffico ferroviario in tilt. I treni ad alta velocità sulla tratta Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria, in entrambe le direzioni, infatti, registrano ritardi fino a 2 ore per un guasto a un treno sulla linea Av Roma-Napoli. Anche i treni locali, poi, sono rallentati o cancellati per un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina. Dalla stazione di Roma Termini, in questo momento, il primo treno in partenza per Milano – come comunicato dai monitor in stazione – ha un ritardo di 110 minuti, 120 quello che doveva partire alle 15.40 per Torino, con la stazione piena di viaggiatori in attesa di tornare a casa o raggiungere parenti e amici per la vigilia di Natale. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) Traffico ferroviario in tilt. Iadsulla tratta Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria, in entrambe le direzioni, infatti, registrano ritardia 2 ore per una un treno sulla linea Av Roma-Napoli. Anche ilocali, poi, sono rallentati o cancellati per un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina. Dalla stazione di Roma Termini, in questo momento, il primo treno in partenza per Milano – come comunicato dai monitor in stazione – ha undi 110 minuti, 120 quello che doveva partire alle 15.40 per Torino, con la stazione piena di viaggiatori in attesa di tornare a casa o raggiungere parenti e amici per la vigilia di. Consiglia

Advertising

susannav888 : RT @Gaiagioialiber1: Avviso importante: amici se non mi sentite nei prossimi giorni, non preoccupatevi. Dove siamo è successo un grosso gua… - razorblack66 : RT @Gaiagioialiber1: Avviso importante: amici se non mi sentite nei prossimi giorni, non preoccupatevi. Dove siamo è successo un grosso gua… - MarySpes : RT @Gaiagioialiber1: Avviso importante: amici se non mi sentite nei prossimi giorni, non preoccupatevi. Dove siamo è successo un grosso gua… - Gaiagioialiber1 : Avviso importante: amici se non mi sentite nei prossimi giorni, non preoccupatevi. Dove siamo è successo un grosso… - valepert : @Terra2itter ma la magia del Natale accetta il bancomat o ha il POS guasto? -