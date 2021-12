Latina: i Carabinieri pattuglieranno le strade con sciabola e mantello (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una splendida iniziativa quella organizzata dall’Arma dei Carabinieri di Latina. Le strade del capoluogo e della provincia vedranno la presenza di alcuni militari vestiti con il tradizionale mantello e sciabola. Un modo festoso per pattugliare le strade delle città, ma anche legato alla possibilità di ricordare la storia dell’Arma. Leggi anche: Folle battuta di caccia a Latina: gli uccide il cane per sbaglio e lui per vendetta gli spara Carabinieri con sciabola e mantello a Latina e provincia Nell’imminenza delle festività natalizie le strade del centro di Latina e di alcuni dei comuni più caratteristici della provincia come Gaeta, Terracina ed Aprilia, saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una splendida iniziativa quella organizzata dall’Arma deidi. Ledel capoluogo e della provincia vedranno la presenza di alcuni militari vestiti con il tradizionale. Un modo festoso per pattugliare ledelle città, ma anche legato alla possibilità di ricordare la storia dell’Arma. Leggi anche: Folle battuta di caccia a: gli uccide il cane per sbaglio e lui per vendetta gli sparacone provincia Nell’imminenza delle festività natalizie ledel centro die di alcuni dei comuni più caratteristici della provincia come Gaeta, Terracina ed Aprilia, saranno ...

