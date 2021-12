Il re del bisturi su Real Time: Luca e Giorgia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021 è andato in onda il settimo episodio della terza stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata. Il re del bisturi: Luca e Giorgia I protagonisti del settimo episodio della terza stagione sono due, Luca e Giorgia. Si tratta di una coppia, marito e moglie lui di 47 anni lei di 36 residenti a Pesaro con un bambino di tre anni e mezzo. Sono due musicisti accomunati al grande amore per quest’arte (lei cantante, lui ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021 è andato in onda il settimo episodio della terza stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) in seconda serata. Il re delI protagonisti del settimo episodio della terza stagione sono due,. Si tratta di una coppia, marito e moglie lui di 47 anni lei di 36 residenti a Pesaro con un bambino di tre anni e mezzo. Sono due musicisti accomunati al grande amore per quest’arte (lei cantante, lui ...

