E adesso la Commissione di Vigilanza Rai sta pensando a un decalogo per i virologi in tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ieri l’affondo di Giancarlo Giorgetti nel corso della cabina di regia che è stata utile al governo per varare il cosiddetto dl festività. Oggi, la notizia della Commissione di Vigilanza Rai che sarebbe già al lavoro per approntare una sorta di decalogo virologi in tv. Un prontuario per stabilire spazi, tempi e modi di intervento degli esperti che abbiamo imparato a conoscere fino a questo momento e che sono intervenuti spesso sulla situazione pandemica in Italia, alimentando anche delle narrazioni particolari (ricorderete sicuramente quella del “virus clinicamente morto” o – per citare un caso più recente – il trio di esperti che hanno intonato una canzone pro-vax sulle note di Jingle Bells). LEGGI ANCHE > Giorgetti e le raccomandazioni alle tv di far intervenire i virologi con maggiore cautela ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ieri l’affondo di Giancarlo Giorgetti nel corso della cabina di regia che è stata utile al governo per varare il cosiddetto dl festività. Oggi, la notizia delladiRai che sarebbe già al lavoro per approntare una sorta diin tv. Un prontuario per stabilire spazi, tempi e modi di intervento degli esperti che abbiamo imparato a conoscere fino a questo momento e che sono intervenuti spesso sulla situazione pandemica in Italia, alimentando anche delle narrazioni particolari (ricorderete sicuramente quella del “virus clinicamente morto” o – per citare un caso più recente – il trio di esperti che hanno intonato una canzone pro-vax sulle note di Jingle Bells). LEGGI ANCHE > Giorgetti e le raccomandazioni alle tv di far intervenire icon maggiore cautela ...

Advertising

ilChiamatore : RT @ispionline: In #Libia non si vota: a due giorni dal voto arriva la notizia ufficiale. Lo certifica al-Sayeh, il capo dell’Alta commissi… - mokarabika : RT @ispionline: In #Libia non si vota: a due giorni dal voto arriva la notizia ufficiale. Lo certifica al-Sayeh, il capo dell’Alta commissi… - aibexint : RT @ispionline: In #Libia non si vota: a due giorni dal voto arriva la notizia ufficiale. Lo certifica al-Sayeh, il capo dell’Alta commissi… - ispionline : In #Libia non si vota: a due giorni dal voto arriva la notizia ufficiale. Lo certifica al-Sayeh, il capo dell’Alta… - Frances48520231 : RT @Pantocrax: #DenisePipitone Oggi siamo grati, pieni di fiducia e speranza ma saremo anche vigili in questi mesi di lavoro. Ci aspettiam… -