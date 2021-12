Covid Cina, a Xi’an ‘punizioni’ ai funzionari per ondata contagi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lockdown e ‘punizioni’ a Xi’an. funzionari governativi sanzionati per l’ondata di contagi in questa città della Cina mentre il gigante asiatico si prepara a ospitare i Giochi olimpici invernali, in programma a Pechino dal 4 febbraio. Xi’an, 13 milioni di abitanti, è in lockdown da giovedì. Test di massa per la popolazione. E stamani l’agenzia ufficiale Xinhua riferisce che per le autorità per l’ispezione della disciplina 26 persone sono ritenute “responsabili per l’ultima ripresa” dei contagi. Nel mirino organizzazioni del Partito comunista cinese e unità accusate di un lavoro “inadeguato per la prevenzione”. Tra le contestazioni, “attenzione insufficiente per gli standard di sicurezza, mancata attuazione rigorosa delle misure anti-epidemiche e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lockdown egovernativi sanzionati per l’diin questa città dellamentre il gigante asiatico si prepara a ospitare i Giochi olimpici invernali, in programma a Pechino dal 4 febbraio., 13 milioni di abitanti, è in lockdown da giovedì. Test di massa per la popolazione. E stamani l’agenzia ufficiale Xinhua riferisce che per le autorità per l’ispezione della disciplina 26 persone sono ritenute “responsabili per l’ultima ripresa” dei. Nel mirino organizzazioni del Partito comunista cinese e unità accusate di un lavoro “inadeguato per la prevenzione”. Tra le contestazioni, “attenzione insufficiente per gli standard di sicurezza, mancata attuazione rigorosa delle misure anti-epidemiche e ...

