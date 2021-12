Concerto di Natale: ricco cast di cantanti. Conduce Federica Panicucci (Di venerdì 24 dicembre 2021) Concerto di Natale In occasione della Vigilia di Natale, si rinnova in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale. L’evento, giunto alla 29° edizione, è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Un ricco parterre di artisti musicali animerà l’atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma, dove sono attesi Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note. Con loro anche nomi della musica internazionale: i 2Cellos, duo croato/sloveno di violoncellisti; il cantautore e compositore scozzese Ian Anderson; il rapper ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 dicembre 2021)diIn occasione della Vigilia di, si rinnova in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con il tradizionaledi. L’evento, giunto alla 29° edizione, è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Unparterre di artisti musicali animerà l’atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma, dove sono attesi Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note. Con loro anche nomi della musica internazionale: i 2Cellos, duo croato/sloveno di violoncellisti; il cantautore e compositore scozzese Ian Anderson; il rapper ...

