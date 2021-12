Come e dove è meglio costruire una dependance? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono molti gli italiani che sognano di avere uno spazio in casa tutto per sé, da non condividere con gli altri membri della famiglia, una “zona franca” in cui rilassarsi e passare il proprio tempo libero, dedicarsi agli hobby, ma anche lavorare e studiare in tutta tranquillità. Soprattutto durante questi mesi di pandemia, che sono stati caratterizzati dal diffondersi dello smart-working e della didattica a distanza, con la sospensione delle lezioni in presenza, avere un po’ di privacy in una casa abitata da più familiari risulta essere un’esigenza alla quale non si può rinunciare. La dépendance nel giardino: gli utilizzi Ma se la casa è composta da poche stanze e lo spazio extra non si può ritagliare al suo interno, è un’ottima idea sfruttare gli spazi esterni. Ovviamente, la condizione è quella di possedere un giardino di medie o grandi dimensioni, che possa accogliere una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono molti gli italiani che sognano di avere uno spazio in casa tutto per sé, da non condividere con gli altri membri della famiglia, una “zona franca” in cui rilassarsi e passare il proprio tempo libero, dedicarsi agli hobby, ma anche lavorare e studiare in tutta tranquillità. Soprattutto durante questi mesi di pandemia, che sono stati caratterizzati dal diffondersi dello smart-working e della didattica a distanza, con la sospensione delle lezioni in presenza, avere un po’ di privacy in una casa abitata da più familiari risulta essere un’esigenza alla quale non si può rinunciare. La dépendance nel giardino: gli utilizzi Ma se la casa è composta da poche stanze e lo spazio extra non si può ritagliare al suo interno, è un’ottima idea sfruttare gli spazi esterni. Ovviamente, la condizione è quella di possedere un giardino di medie o grandi dimensioni, che possa accogliere una ...

