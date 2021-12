Ceferin | “La fine della Superlega è la vittoria più significativa del 2021”

(Di venerdì 24 dicembre 2021), presidenteUEFA, è tornato a parlaree di come sia naufragato il progetto, con soddisfazione. Le sue parole.

intervista - Il presidente della UEFA Aleksanderha tenuto il suo consueto discorso dianno, soffermandosi in un passaggio anche sul progetto della Superlega , tuttora sostenuto da Juventus, Barcellona e Real Madrid ....Questione Uefa, a parlare in questo caso è il presidente, il quale racconta la propria ... La sua, guidata dalla condanna politica e popolare di tutto il continente, è stata la nostra ...Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della UEFA, Aleksander Ceferin, presidente del massimo organo calcistico europeo, ha fatto il punto su quanto successo ...Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un lungo messaggio apparso sul sito ufficiale dell'organo internazionale, ha parlato della ...