Via libera definitivo al Dl Recovery: sì dal Senato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Passa al Senato con 229 voti favorevoli e 28 contrari, nessun astenuto, il provvedimento con misure urgenti per il Pnrr e per prevenire infiltrazioni mafiose. Posta la fiducia dal Governo Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Passa alcon 229 voti favorevoli e 28 contrari, nessun astenuto, il provvedimento con misure urgenti per il Pnrr e per prevenire infiltrazioni mafiose. Posta la fiducia dal Governo

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera di Aifa al vaccino antiCovid Novavax. Negli over 18 efficacia del 90% nel prevenire la malattia #ANSA - matteosalvinimi : Via libera al taglio dell’Irpef e niente tetto Isee per il Superbonus. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: dalle parole ai fatti. - LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI: “SU TASSE E SUPERBONUS LA LEGA HA MANTENUTO LE PROMESSE” “Via libera al taglio dell’Irpef e nie… - gazzettamantova : Via libera a Novavax, il vaccino che si conserva in frigo. Figliuolo: “In Italia prime dosi da fine gennaio” - Marco32711897 : Borsino social 2021, chi sale e chi scende tra i politici: Salvini in caduta libera. La performance migliore è di C… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Enel e Intesa Sanpaolo: spuntano nuovi rumor. Quali novità? Enel e Intesa Sanpaolo: via libera all'operazion Mooney A Piazza Affari si torna a parlare di Enel e Intesa Sanpaolo sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ...

Il Senato ha dato via libera al Pnrr AGI - Via libero definitivo del Senato al dl Pnrr. I sì alla fiducia posta dal governo sul testo approvato nei giorni scorsi dalla Camera, sono stati 229, i no 28.

Assegno unico verso il via libera definitivo al Consiglio dei ministri Agenzia ANSA Via libera definitivo al Dl Recovery: sì dal Senato Posta la fiducia dal Governo Recovery, via libera dell'Aula della Camera al decreto Pnrr. Ora tocca al Senato Dl recovery, governo pone questione di fiducia alla Camera Condividi 23 dicembre 2021 ...

Covid, l'Aifa approva il vaccino Novavax: disponibile in Italia da gennaio L'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario ...

Enel e Intesa Sanpaolo:all'operazion Mooney A Piazza Affari si torna a parlare di Enel e Intesa Sanpaolo sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ...AGI -libero definitivo del Senato al dl Pnrr. I sì alla fiducia posta dal governo sul testo approvato nei giorni scorsi dalla Camera, sono stati 229, i no 28.Posta la fiducia dal Governo Recovery, via libera dell'Aula della Camera al decreto Pnrr. Ora tocca al Senato Dl recovery, governo pone questione di fiducia alla Camera Condividi 23 dicembre 2021 ...L'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario ...