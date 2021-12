Uomini e Donne: perché non andrà in onda (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi, 23 dicembre 2021, non andrà in onda la solita puntata di Uomini e Donne, amato programma di Maria De Filippi che da anni continua a conquistare il pubblico di Canale 5. Ma come mai il dating show si è fermato? Scopriamolo insieme! Anche quest’anno Uomini e Donne si prenderà una pausa per le vacanze e, infatti, quella che abbiamo visto ieri, 22 dicembre, è stata l’ultima puntata della stagione del programma. Come sempre lo show di Maria De Filippi si fermerà per permettere a Canale 5 di mandare in onda film e alti contenuti dedicati al Natale. Ma quand’è che il pubblico potrà tronare a godersi le avventure dei protagonisti del Trono Over e di quello Classico? E cosa succederà quando li ritroveremo? Quali novità ci aspettano? Scopriamone insieme qualcosa di più! ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi, 23 dicembre 2021, noninla solita puntata di, amato programma di Maria De Filippi che da anni continua a conquistare il pubblico di Canale 5. Ma come mai il dating show si è fermato? Scopriamolo insieme! Anche quest’annosi prenderà una pausa per le vacanze e, infatti, quella che abbiamo visto ieri, 22 dicembre, è stata l’ultima puntata della stagione del programma. Come sempre lo show di Maria De Filippi si fermerà per permettere a Canale 5 di mandare infilm e alti contenuti dedicati al Natale. Ma quand’è che il pubblico potrà tronare a godersi le avventure dei protagonisti del Trono Over e di quello Classico? E cosa succederà quando li ritroveremo? Quali novità ci aspettano? Scopriamone insieme qualcosa di più! ...

