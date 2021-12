Super green pass anche per un caffè al bancone E al cinema solo con mascherina Ffp2

Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Agenzia_Ansa : Verso il super green pass nei luoghi di lavoro e booster a 4 mesi invece che a cinque: sono tra le decisioni che do… - repubblica : Covid, cabina di regia: verso mascherine obbligatorie all'aperto, super green pass per bar e ristoranti. Si valuta… - _fiorucci : RT @noitre32: Vaccinatevi e salviamo il Natale..... Le ultime parole famose ! Avete ubbidito, adesso vi trovate con un lockdown mascherato… - CR33P1NGD3ATH : Io ancora devo capire se questo super green pass si deve scaricare o no -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

... altri fra Natale e Capodanno come il tampone anche per chi ha ilPass ma non ha fatto la terza dose per partecipare a eventi al chiuso, infine durata deipass ridotta a sei mesi e ...Pass per caffè anche al banco Si dovrà essere in possesso dipass, cioè vaccinati o guariti, anche per poter consumare un caffè al bancone del bar o una birra in un pub. La ...Cdm oggi su Decreto Covid e relazione PNRR: misure contro variante Omicron dal 27 dicembre. Tutte le novità, Green Pass lavoro e terza dose ...L'ex primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano: "Bisogna che si capisca davvero che non stiamo giocando ma che siamo di fronte ad una nuova emergenza ...