Pjanic smentisce le voci sul suo futuro | le sue parole

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Miralem, centrocampista ex Juventus e Barcellona, attualmente in forza al Besiktas commenta ledi mercato che lo vorrebbero vicino al Genoa già a gennaio.Italia Genoaha rilasciato delle dichiarazioni ai media turchi ribadendo la sua volontà e certezza di rimanere al Besiktas fino alla fine del campionato turco. Rimandato dunque un suo possibile ritorno in Italia già a gennaio. Il centrocampista bosniaco tornato da poco a disposizione a causa di un infortunio vuole prendersi le sue rivincite sul campo. Daniele Scrazzolo

Pjanic al #Genoa? Lui smentisce: 'Sto bene al #Besiktas': L'ex centrocampista del Barcellona parla del suo futuro

La foto lo immortala con il narghilè e con bicchieri di alcol sul tavolo ma Miralemnon ci sta. L'ex Juve, ora al Besiktas ,una serata brava che gli sarebbe costata il posto in nazionale e su Instagram parla di fake news 'Questa volta voglio smentire la notizia ...La foto lo immortala con il narghilè e con bicchieri di alcol sul tavolo ma Miralemnon ci sta. L'ex Juve, ora al Besiktas ,una serata brava che gli sarebbe costata il posto in nazionale e su Instagram parla di fake news 'Questa volta voglio smentire la notizia ...Con la pausa del campionato, il calciomercato entra finalmente nel vivo. Ecco le esigenze delle big e delle squadre coinvolte nelle lotta salvezza. INTER - Scamacca e ...Le parole del centrocampista ex Juve sul futuro: "Ho intenzione di restare qui" TORINO - Miralem Pjanic ha smentito le voci di mercato che lo accostavano al Genoa. Il calciatore del Besiktas, ex centr ...