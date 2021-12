Ondata Omicron, contagi record in Francia e Uk. Restrizioni in tutta Europa (Di giovedì 23 dicembre 2021) I contagi in Europa non si fermano, trainati dalla variante Omicron, e gli Stati stanno passando a misure più severe per cercare di arginare la nuova Ondata di infezioni. Il Regno Unito registra contagi da record, in Spagna la Catalogna ha deciso per il coprifuoco e la Grecia ha vietato i festeggiamenti per Natale e Capodanno. Sulla trasmissibilità e pericolosità di Omicron gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno ancora studiando, anche se i primi dati sono confortanti. Intanto però, dato il rapido aumento dei casi - record di contagi in Uk, Francia e Italia - governi dei vari paesi rivalutano i loro piani d’azione. Regno Unito, casi record Il Regno Unito ha rilevato 119.789 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Iinnon si fermano, trainati dalla variante, e gli Stati stanno passando a misure più severe per cercare di arginare la nuovadi infezioni. Il Regno Unito registrada, in Spagna la Catalogna ha deciso per il coprifuoco e la Grecia ha vietato i festeggiamenti per Natale e Capodanno. Sulla trasmissibilità e pericolosità digli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno ancora studiando, anche se i primi dati sono confortanti. Intanto però, dato il rapido aumento dei casi -diin Uk,e Italia - governi dei vari paesi rivalutano i loro piani d’azione. Regno Unito, casiIl Regno Unito ha rilevato 119.789 ...

