Luca Pettenò se n'è andato: laconica e sconvolgente la notizia che ha risvegliato i cittadini di Pianiga (Venezia) ieri mattina: chi, fra le persone più vicine, non lo aveva già saputo la sera stessa ...

Coninews : DE ALIPRANDINI DA URLOOOOOO! ?? In Alta Badia il vice campione del Mondo Luca #DeAliprandini conquista la seconda p… - ParliamoDiNews : il campione veneto di culturismo luca petteno`, 55 anni, stroncato dal covid in 10 giorni... - Cronache #campione… - razorblack66 : QUALCOSA NON TORNA.. CIOÈ VA IN PALESTRA FA CAMPIONATI E NON E VACCINATO??? MA PER FAVORE..... @iosoioevoi… - leggoit : Luca, campione di body building, infettato dal covid: morto in 10 giorni - _DAGOSPIA_ : IL CAMPIONE VENETO DI CULTURISMO LUCA PETTENO', 55 ANNI, STRONCATO DAL COVID IN 10 GIORNI... -