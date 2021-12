La FIGC chiede i versamenti: alcuni club a rischio sanzione! (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Federcalcio è tornata a chiedere la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi di Serie A, B e C. Attraverso una nota ufficiale ha richiesto entro il 16 Febbraio 2022 il versamento delle ritenute Irpef da marzo a dicembre 2021. Oltre ai contributi Inps relativi alle mensilità da giugno a dicembre 2021. Rocco Commisso, Fiorentina I club che non invieranno i versamenti entro la scadenza andranno incontro alla sanzione di almeno due punti in classifica nella prossima stagione. Come riporta Milano Finanza ci sono diversi club di Serie A a rischio a causa delle perdite dell’emergenza Covid. Negli scorsi giorni la Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale a proposito del tema stipendi, rendendo pubblici i propri indici di liquidità degli ultimi due anni e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Federcalcio è tornata are la regolarità deifiscali e contributivi di Serie A, B e C. Attraverso una nota ufficiale ha richiesto entro il 16 Febbraio 2022 il versamento delle ritenute Irpef da marzo a dicembre 2021. Oltre ai contributi Inps relativi alle mensilità da giugno a dicembre 2021. Rocco Commisso, Fiorentina Iche non invieranno ientro la scadenza andranno incontro alla sanzione di almeno due punti in classifica nella prossima stagione. Come riporta Milano Finanza ci sono diversidi Serie A aa causa delle perdite dell’emergenza Covid. Negli scorsi giorni la Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale a proposito del tema stipendi, rendendo pubblici i propri indici di liquidità degli ultimi due anni e ...

