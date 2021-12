Isola Sacra | Labur | “Un rischio esondazione che grida vendetta”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Fiumicino – “Per quanto ancoradovrà preoccuparsi di piene che non si verificheranno mai? Erasmo D’Angelis (Pd), Segretario Generale dell’autorità di bacino, continua a vincolare un territorio per undiannuo dello 0,2%, che, in altra sede, lui stesso definisce inutile e anacronistico”. Così in una nota. “Una complicità burocratica – continua il Laboratorio di Urbanistica – condivisa con la Regione Lazio a danno dei cittadini, senza alcuna presa di posizione da parte del Comune di Fiumicino. Ha riscosso interesse la recente riclassificazione del territorio dell’daidrogeologico R4 (alto) a R2 (medio) avvenuta con Decreto Segretariale n.102/2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino ...

