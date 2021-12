Inter, rapina in casa Sensi: ladri all’opera durante la partita col Torino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Disavventura per il centrocampista dell’Inter Sensi. durante la partita contro il Torino, i ladri sono entrati in casa sua portando via diversi oggetti di valore Brutta disavventura per Stefano Sensi e per la compagna, Giulia Amodio. Mentre il centrocampista era ieri in campo a San Siro durante Inter-Torino, infatti, alcuni malviventi hanno forzato la finestra della cucina del suo appartamento in zona Gae Aulenti, svaligiando casa e racimolando un bottino del valore di circa 200 mila euro, come riporta da il Corriere della Sera. In particolare i ladri hanno rubato un orologio Patek Philippe del valore di 70mila euro, oltre a capi di abbigliamento e prodotti della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Disavventura per il centrocampista dell’lacontro il, isono entrati insua portando via diversi oggetti di valore Brutta disavventura per Stefanoe per la compagna, Giulia Amodio. Mentre il centrocampista era ieri in campo a San Siro, infatti, alcuni malviventi hanno forzato la finestra della cucina del suo appartamento in zona Gae Aulenti, svaligiandoe racimolando un bottino del valore di circa 200 mila euro, come riporta da il Corriere della Sera. In particolare ihanno rubato un orologio Patek Philippe del valore di 70mila euro, oltre a capi di abbigliamento e prodotti della ...

