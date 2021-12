I nipoti di Babbo Natale hanno già realizzato i desideri di 7.500 anziani in Rsa: 21 bergamasche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Piccoli gesti di solidarietà che possono valere tanto: un sorriso sotto l’albero per un nonno o una nonna ospite in casa di riposo. La quarta edizione di ‘nipoti di Babbo Natale’ è la manifestazione nata dall’associazione ‘Un Sorriso in più’ per realizzare migliaia di desideri di altrettanti anziani ospiti nelle rsa di tutta Italia, sta per terminare: ad oggi sono stati realizzati i desideri di oltre 7.500 anziani ospiti di 324 case di riposo sparese per lo Stivale, 21 di queste in provincia di Bergamo. Sono l’Istituto Palazzolo di Torre Boldone, la Rsa Casa Mia di Verdello, la Fondazione Casa Serena Onlus di Brembate Sopra, la Casa di riposo di Spirano, la Pensionato Contessi-Sangalli di Costa Volpino, la Fondazione Sant’Andrea Onlus di Clusone, la Fondazione Martino ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Piccoli gesti di solidarietà che possono valere tanto: un sorriso sotto l’albero per un nonno o una nonna ospite in casa di riposo. La quarta edizione di ‘di’ è la manifestazione nata dall’associazione ‘Un Sorriso in più’ per realizzare migliaia didi altrettantiospiti nelle rsa di tutta Italia, sta per terminare: ad oggi sono stati realizzati idi oltre 7.500ospiti di 324 case di riposo sparese per lo Stivale, 21 di queste in provincia di Bergamo. Sono l’Istituto Palazzolo di Torre Boldone, la Rsa Casa Mia di Verdello, la Fondazione Casa Serena Onlus di Brembate Sopra, la Casa di riposo di Spirano, la Pensionato Contessi-Sangalli di Costa Volpino, la Fondazione Sant’Andrea Onlus di Clusone, la Fondazione Martino ...

withbaconplease : Mi è arrivato il video della nonnina della rsa alla quale ho fatto il regalo dei nipoti di babbo natale e sto piangendo tutte le mie lacrime - malpensa24 : I bambini della scuola Pedotti di #Luvinate si sono trasformati in “nipoti di Babbo Natale”, preparando doni per gl… - BlossomSilvia : Ho ricevuto la foto del signore a cui ho regalato la maglia dell’Inter tramite i nipoti di babbo natale ?? - BNPPCardifIT : Cosa c’è nella tua lista dei desideri per Natale? Nella nostra, regalare un’emozione a chi si sente più solo. Insie… - DenverCartoons : RT @FlavianaBoni: Il nonno a cui ho fatto il regalo con i nipoti di babbo natale è venuto a mancare questa notte e questa mattina è stato c… -