GF Vip, Sophie Codegoni è stata radiata da Uomini e Donne? “Sono successe cose gravi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Già in passato si era parlato molto di un presunto cattivo rapporto tra Sophie Codegoni e la redazione di Uomini e Donne, di cui la ragazza è stata protagonista per qualche mese nelle vesti di tronista. E questo sembra confermato dal fatto che gli autori del talk show di Maria De Filippi hanno sempre parteggiato per il suo ex Matteo Ranieri (col quale le cose Sono finite malissimo, con dure accuse reciproche), che di recente hanno anche messo sul trono. Oggi a confermare questa voce e ad affermare che la gieffina sarebbe stata radiata da Uomini e Donne è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui la Codegoni avrebbe fatto cose abbastanza ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Già in passato si era parlato molto di un presunto cattivo rapporto trae la redazione di, di cui la ragazza èprotagonista per qualche mese nelle vesti di tronista. E questo sembra confermato dal fatto che gli autori del talk show di Maria De Filippi hanno sempre parteggiato per il suo ex Matteo Ranieri (col quale lefinite malissimo, con dure accuse reciproche), che di recente hanno anche messo sul trono. Oggi a confermare questa voce e ad affermare che la gieffina sarebbedaè l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui laavrebbe fattoabbastanza ...

