"E' un dovere salvare i migranti". Archiviazione per la capitana Rackete (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - salvare è "un dovere". Un obbligo sancito "dal diritto nazionale e internazionale del mare". Carola Rackete non ha commesso alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi in mare da 'Sea-Watch 3'. Archiviato anche il procedimento penale nei confronti dell'ex comandante della nave, accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver violato l'articolo 1099 del codice di navigazione perché non obbedì all'ordine di non entrare nelle acque territoriali italiane, emesso ai sensi del Decreto Sicurezza Bis. La capitana "ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio", spiega il gip di Agrigento Micaela Raimondo.ARRESTO ILLEGITTIMO Nel 2020 la Cassazione aveva sancito l'illegittimità dell'arresto di Carola Rackete. Lo scorso maggio un primo ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI -è "un". Un obbligo sancito "dal diritto nazionale e internazionale del mare". Carolanon ha commesso alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi in mare da 'Sea-Watch 3'. Archiviato anche il procedimento penale nei confronti dell'ex comandante della nave, accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver violato l'articolo 1099 del codice di navigazione perché non obbedì all'ordine di non entrare nelle acque territoriali italiane, emesso ai sensi del Decreto Sicurezza Bis. La"ha agito nell'adempimento deldi salvataggio", spiega il gip di Agrigento Micaela Raimondo.ARRESTO ILLEGITTIMO Nel 2020 la Cassazione aveva sancito l'illegittimità dell'arresto di Carola. Lo scorso maggio un primo ...

