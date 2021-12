E Draghi fu eletto col nome di Mario primo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Basta balle, che da ieri la strada è tracciata: Draghi papa dal prossimo Conclave col nome di Mario primo e la Cei fa la ola. I cardinali all’estero si inchinano alla moralità congiunta alla competenza dell’ultimo erede di Pietro, un’attempata olgettina, discretamente, si fa suora, i partiti italiani vanno a San Pietro in ginocchio sulle noci per consultazioni informali, Papa Mario rivendica casa sua e casa sua, storicamente, si chiama Quirinale, quindi è concessa subito. Sua Santità ma pure Sua Eccellenza vi si trasferisce immediatamente, al Csm optano per la cicuta, i partiti italiani si recano in ginocchio sulle noci al Quirinale, questa volta per le consultazioni formali, Papa Mario il Presidente incarica e benedice, Enrico Letta serve Messa in Parlamento, la Meloni a Montecarlo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Basta balle, che da ieri la strada è tracciata:papa dal prossimo Conclave coldie la Cei fa la ola. I cardinali all’estero si inchinano alla moralità congiunta alla competenza dell’ultimo erede di Pietro, un’attempata olgettina, discretamente, si fa suora, i partiti italiani vanno a San Pietro in ginocchio sulle noci per consultazioni informali, Paparivendica casa sua e casa sua, storicamente, si chiama Quirinale, quindi è concessa subito. Sua Santità ma pure Sua Eccellenza vi si trasferisce immediatamente, al Csm optano per la cicuta, i partiti italiani si recano in ginocchio sulle noci al Quirinale, questa volta per le consultazioni formali, Papail Presidente incarica e benedice, Enrico Letta serve Messa in Parlamento, la Meloni a Montecarlo ...

Advertising

CarlottaMarche7 : RT @Fabiobruno_bg: Draghi pensa di essere indispensabile e di meritare di andare al Quirinale e in maniera sottile allude al fatto che se n… - Fabiobruno_bg : Draghi pensa di essere indispensabile e di meritare di andare al Quirinale e in maniera sottile allude al fatto che… - 10261940 : @PoliticaPerJedi In realta la prospettiva e` una sola.Draghi eletto al colle.A pal.Chigi un suo prescelto (Franco p… - 10261940 : RT @PoliticaPerJedi: Tre possibilità quindi: 1. Draghi PdR, poi un governo qualsiasi fino alle elezioni 2. PdR eletto dalla maggioranza di… - VillaIsolina : RT @10261940: @mariolavia Draghi sara` eletto al Colle.E` nelle cose.Gli sbrindellati partiti,i mediocrissimi politici vorrebbero congiurar… -