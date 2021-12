Covid, in Sudafrica Omicron 70 - 80% meno grave di Delta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dai dati del Sudafrica emerge che la variante Omicron del coronavirus è dal 70 all'80% meno grave della Delta. Lo ha dichiarato oggi il direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dai dati delemerge che la variantedel coronavirus è dal 70 all'80%della. Lo ha dichiarato oggi il direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione ...

