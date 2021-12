Advertising

antoninorusso64 : RT @Michele_Arnese: Nel salottino di Lilli Gruber su La7 stasera ci sarà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), i giornalisti Simona… - marcoc_1999 : RT @Michele_Arnese: Nel salottino di Lilli Gruber su La7 stasera ci sarà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), i giornalisti Simona… - dolores20943592 : RT @Michele_Arnese: Nel salottino di Lilli Gruber su La7 stasera ci sarà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), i giornalisti Simona… - 47187297Bruna : RT @Michele_Arnese: Nel salottino di Lilli Gruber su La7 stasera ci sarà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), i giornalisti Simona… - franco_sala : RT @elipellini: ???????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ????????????????`: mediato da Beppe Convertini: Piera Maggio mamma di Denise Pipitone; madrina Zak… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala

* Sta per finire un altro anno difficile, per la nostra città, il nostro Paese e il mondo intero. La pandemia e la crisi economica e sociale alimentata dal Covid sono ancora una realtà con ...... grazie ai proventi derivanti dalle multe stradali, ha registrato gli introiti più alti: l'amministrazione diha infatti registrato circa 180 milioni di euro di entrate per l'anno 2019. A ...Beppe Sala *Sta per finire un altro anno difficile, per la nostra città, il nostro Paese e il mondo intero. La pandemia e la crisi economica e sociale alimentata dal Covid sono ancora una ...La situazione del contagio ci presenta in questi ultimi tre giorni una curva di aumento esponenziale. «Sulle scuole dopo le vacanze non dobbiamo tornare con la Dad, dobbiamo assolutamente prevedere nu ...