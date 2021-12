Bartolomeo Pepe: l’ex senatore M5s No vax in terapia intensiva per Covid-19 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sulla sua pagina Facebook in un post si parlava di «ridicola isteria» per il Coronavirus e gli echi delle battaglie contro i vaccini obbligatori all’epoca del decreto Lorenzin. Oggi però l’ex senatore del MoVimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe è ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli. Con diagnosi di polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Eletto nel 2013 con i grillini e poi uscito dal gruppo due anni dopo per passare a Grandi Autonomie e Libertà, Pepe è arrivato al pronto soccorso sabato scorso accusando difficoltà respiratorie. Il Mattino fa sapere che è stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva. Poi è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Attualmente, aggiunge il quotidiano, è sottoposto «a manovre di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sulla sua pagina Facebook in un post si parlava di «ridicola isteria» per il Coronavirus e gli echi delle battaglie contro i vaccini obbligatori all’epoca del decreto Lorenzin. Oggi peròdel MoVimento 5 Stelleè ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli. Con diagnosi di polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Eletto nel 2013 con i grillini e poi uscito dal gruppo due anni dopo per passare a Grandi Autonomie e Libertà,è arrivato al pronto soccorso sabato scorso accusando difficoltà respiratorie. Il Mattino fa sapere che è stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva. Poi è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Attualmente, aggiunge il quotidiano, è sottoposto «a manovre di ...

