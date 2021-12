Ballando con le Stelle, una nota ballerina professionista è diventata mamma! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una nota ballerina professionista di Ballando con le Stelle è diventata mamma per la prima volta da pochissimi giorni. Stiamo parlando della bella Veera Kinnunen. La ballerina e il compagno Salvatore Mingoia, judoka siciliano sette anni più piccolo di lei, sono diventati genitori di un bel maschietto. Veera aveva rivelato a mezzo social il sesso del bebè e poco fa è stata annunciata la sua nascita avvenuta pochi giorni fa. La professionista di Ballando con le Stelle ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae le mani del piccolo, le sue e quelle del papà: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veera Kinnunen (@veerakinnunen) Il grande amore di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unadicon lemamma per la prima volta da pochissimi giorni. Stiamo parlando della bella Veera Kinnunen. Lae il compagno Salvatore Mingoia, judoka siciliano sette anni più piccolo di lei, sono diventati genitori di un bel maschietto. Veera aveva rivelato a mezzo social il sesso del bebè e poco fa è stata annunciata la sua nascita avvenuta pochi giorni fa. Ladicon leha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae le mani del piccolo, le sue e quelle del papà: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veera Kinnunen (@veerakinnunen) Il grande amore di ...

