Avanza fino a 9 punti in GPS con il Corso CLIL abbinato alle Certificazioni Linguistiche in più avrai un bonus formazione di euro 145 – Eiform.it (Di giovedì 23 dicembre 2021) Rimani al passo con i tempi e Avanza in GRADUATORIA GPS, infatti per il Biennio 2020/2022 al Corso CLIL sono stati attribuiti ben 3 punti se congiunto ad una Certificazione Linguistica. Ad esempio: CLIL + inglese B2: 6 punti CLIL + inglese C1: 7 punti CLIL + inglese C2: 9 punti DI COSA SI TRATTA? Acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, il CLIL L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Rimani al passo con i tempi ein GRADUATORIA GPS, infatti per il Biennio 2020/2022 alsono stati attribuiti ben 3se congiunto ad una Certificazione Linguistica. Ad esempio:+ inglese B2: 6+ inglese C1: 7+ inglese C2: 9DI COSA SI TRATTA? Acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, ilL'articolo .

Advertising

rtl1025 : ? #SerieA. per la #Salernitana tempo solo fino al 31 dicembre, l'#Atalanta si ferma sullo 0-0 a #Genova, avanza la… - luanaibiza : @stanzaselvaggia Fino a quando c’è gente come te a fare “opinione” la decadenza avanza ... sei patetica - happyproudpuppy : RT @GiovaQuez: Draghi: 'Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere come avan… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Draghi: 'Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere come avan… - Mauro39201502 : @cris_nerazzurro No! Perché poi avanza sempre qualcosa che ti porti fino al 15 minimo?? -