Assaggiare la tv | in Giappone un prototipo di schermo saporito

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Inè stato sviluppato unditelevisivo da, in grado di imitare i sapori del cibo, con l’intento di creare un’esperienza visiva multisensoriale sempre più coinvolgente. Il dispositivo si chiama Taste the TV (TTTV) e funziona utilizzando un rullo di dieci contenitori di sapori che combinati insieme rilasciano sulloil gusto di un particolare cibo. Lo, piatto, è ricoperto da una pellicola igienica, perché lo spettatore sperimenti quel sapore. Nell’era del Covid-19, in cui si sono alternati momenti di lockdown e le persone sono state costrette nelle proprie case, secondo il professore alla guida del progetto Homei Miyashita della Meiji University di Tokyo, questa tecnologia può farsapori lontani anche a ...

Inè stato sviluppato un prototipo di schermo televisivo da, in grado di imitare i sapori del cibo, con l'intento di creare un'esperienza visiva multisensoriale sempre più ...Ha ordinato con la voce al TTTV di volereil cioccolato dolce. Il dispositivo ha avuto bisogno di alcuni tentativi per capire il comando, poi, non visto, ha spruzzato la miscela sulla ...TOKYO - È degna di un film futuristico o di fantascienza, eppure la tv che si lecca per sentire i sapori di ciò che appare sullo schermo è ormai realtà. E non poteva non essere stata inventata che in ...Il prototipo usa una serie di sapori che imitano diversi cibi, da provare sopra una pellicola igienica sullo schermo piatto ...